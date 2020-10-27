شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 399 إصابة جديدة بكورونا و426 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل 399 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 345631 حالة، من بينها 8185 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 778 حالة حرجة، كما سُجل 426 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 332117 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 399حالة منها 42% إناث، 58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%, والبالغين 86%، وكبار السن 4%. فيما بلغ عدد الوفيات 5329 حالة، وذلك بإضافة 16 حالة وفاة جديدة, لافتةً النظر إلى إجراء 57870 فحصًا مخبريًا جديدًا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها الصحة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق واتس آب عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.