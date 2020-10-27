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2020-10-27 مركز الملك سلمان يساعد 930 طفلًا في مالي على إكمال تعليمهم الأساسي عبر مبادرة لمساندة الأسر المحتاجة والمتضررة متابعات الخليج 365 - واس وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس اتفاقية لتنفيذ مشروع دعم إكمال التعليم الأساسي للأطفال في جمهورية مالي.

وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، عبر الاتصال المرئي بمقر المركز في الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق الأطفال من الأسر المحتاجة والمتضررة بالمدارس والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم في منطقتي غاوو وباماكو، يستفيد منها 930 طفلاً.

وتأتي الاتفاقية استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.

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