، أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري, والذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب أمير منطقة تبوك بمدير عام الخدمات الطبية، مشيدًا بما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية، وما تقدمه لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.

وأعرب الدكتور "العامري" عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه وحرصه للخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة.