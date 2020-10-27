- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري, والذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب أمير منطقة تبوك بمدير عام الخدمات الطبية، مشيدًا بما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية، وما تقدمه لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.
وأعرب الدكتور "العامري" عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه وحرصه للخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 03:47 PM
استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، الدكتور أحمد بن محمد العامري, والذي يزور المنطقة حالياً.
ورحب أمير منطقة تبوك بمدير عام الخدمات الطبية، مشيدًا بما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية، وما تقدمه لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.
وأعرب الدكتور "العامري" عن شكره لأمير منطقة تبوك على دعمه وحرصه للخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة.
، أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يستقبل مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.