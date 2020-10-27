السعودية | أردوغان يوظف إخوان الكويت للرد على مقاطعة السعوديين للمنتجات التركية

المناطق - يوسف المطيري

في موضوع بعنوان ” اردوغان يوظف إخوان الكويت للرد على المقاطعة السعودية” قالت صحيفة “العرب” الصادرة من لندن أن الدعوات المتزايدة في الكويت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية أظهرت أن الأمر ليس تلقائيا، وأن هناك خطة لإظهار الكويت مركزا لمقاطعة تحمل عنوان الدفاع عن الإسلام والرسول، وتهدف بالأساس إلى إحراج السعودية وإظهار أن مقاطعتها للسلع والمنتجات التركية غير مبررة في الوقت الذي يعمل فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إظهار نفسه “حاميًا” للإسلام ومدافعا عنه.

وتابعت إن إدانة هيئة كبار العلماء في المملكة لفرنسا والتي قالت فيه إن “الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية”، هو موقف أظهر أن الرياض واعية بخلفية الحملة على فرنسا والجهات المستفيدة منها، وأنها لن تجاري ذلك خدمة لأردوغان الباحث عن استعادة أمجاد الماضي على حساب أمن المنطقة.

وقالت الصحيفة إن أي انخراط سعودي في مسار التصعيد التركي سيقدم خدمة مجانية للمتطرفين الذين يجدون في مثل هذه الأزمة فرصة للاستقطاب، في حين أن المملكة تعمل على التخلص من ميراث التشدد والانفتاح على القيم الإنسانية من خلال النظرة الإسلامية المعتدلة.

وقالت في السياق نفسه يشير المتابعون إلى أن تحريك الحملة على المنتجات الفرنسية من الكويت بالذات والتي يوجد فيها أقوى تنظيم إخواني مسكوت عنه في الخليج يحمل إشارة قوية إلى أن الأمر يأتي في سياق خطة منظمة لإحراج السعودية.

وأضافت بأن حملة المقاطعة الكويتية التي يقف يدعمها الاخوان تقف وراء الحملة الإعلامية التي تضخم دور أردوغان وفي الوقت نفسه تغمز لاستهداف السعودية وتتهمها بالتقصير في الدفاع عن الدين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أكد في بيان صادر اليوم أن المملكة تستنكر الرسوم المسيئة إلى نبي الهدى وترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب وتُدين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه.

واكد المصدر أن المملكة تدعو إلى أن تكون الحرية الفكرية والثقافية منارة تشع بالاحترام والتسامح والسلام وتنبذ كل الممارسات والأعمال التي تولد الكراهية والعنف والتطرف وتمس بقيم التعايش المشترك والاحترام المتبادل بين شعوب العالم.