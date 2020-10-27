شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يحبط تهريب نصف طن كوكايين وهروين قبل وصولها لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

• الشحنة قادمة من البرازيل إلى ميناء عدن بإشراف "حزب الله" الإرهابي أحبطت قيادة القوات المشتركة للتحالف بعدن تهريب شحنة مخدرات قادمة من البرازيل الى ميناء عدن ، وذلك من خلال تنسيق أمني دقيق، حيث إن الشحنة تشمل كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من "الكوكايين ، الهروين" ، وأفادت المعلومات أن كمية المخدرات كانت في طريقها للمليشيا الحوثيه وبإشراف من حزب الله الإرهابي. وتم إخفاء شخنة المواد المخدرة داخل إحدى الحاويات والتي تحمل كمية من السكر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يحبط تهريب نصف طن كوكايين وهروين قبل وصولها لميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.