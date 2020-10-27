شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تستنكر استهداف المليشيا الحوثية للمدنيين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مجددا، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة)، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة ، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد العثيمين في بيان اليوم, وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
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