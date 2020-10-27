شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتجار بالأشخاص" تكشف تفاصيل مثيرة عن "عالم التسول" والان نبدء بالتفاصيل

كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ، عن مؤشرات الاتجار بأعمال التسول والجرائم الطفيفة.

وأشارت اللجنة إلى أن الذين يتم الاتجار بهم في عمليات التسول ، يكونوا أطفالا أو مسنين أو مهاجرين معوقين يستولون غالبا في الأماكن العامة وعلى وسائل النقل ، ويكون لديهم إعاقات جسدية يبدو إنها ناتجة عن البتر

كما أنهم يكونون أطفالا من نفس الجنسية أو الفئة الإثنية وينقلون يومياً لمسافات طويلة في مجموعة كبيرة ومعهم عدد قليل من الكبار .

وقالت اللجنة أن هؤلاء الأشخاص يكونوا قصرا لا يرافقهم أحد يعيشون مع أشخاص كبار ليسوا آبائهم أو امهاتهم ، كبار من نفس الجنسية يشاركون في أنشطة العصابات الإجرامية المنظمة ، وهي عصابات مؤلفة من أعضاء من نفس الجنسية أو الفئة الاثنية ، ويعاقبون إذا لم يجمعوا أو يسرقوا ما يكفي من المال ، ويسافرون إلى المقصد مع أفراد العصابات يعيشون معهم ، خلال فترة زمنية بين عدة دول .