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2020-10-27 10 نصائح للحفاظ على الراتب الشهري بداية من موعد صرفه اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض يبدأ اليوم الثلاثاء السابع والعشرون من أكتوبر، صرف الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث تتم عملية الصرف بالتزامن مع مواعيد سداد فاتورة الكهرباء ودفع فواتير المياه، ومع شكاوى الكثيرين أنّ الراتب يتم استهلاكه في أغراض غير ضرورية، فهناك عدة نصائح للحفاظ على الراتب الشهري يمكن للمواطنين اتباعها. 10 نصائح للحفاظ على الراتب استخدام نظرية “10 – 20 – 70″، وهي تعني 10% للادخار، و20% سداد الديون، و70% للمصاريف الشهرية اللازمة والمهمة. توقف عن شراء السلع غير الضرورية من باب توقع الحاجة إليها مستقبلًا. سجل الأغراض التي تريد شراءها من المراكز التجارية عمومًا في ورقة، لأن فكرة هذه المراكز جذب المستهلك لشراء كميات كبيرة من السلع بعد الوقوع تحت تأثير طريقة العرض والأسعار المتفاوتة. فتح حساب ثانٍ مختلف عن حساب البنك الذي يحول إليه الراتب لتحويل المبالغ المقرر ادخارها إليه. لا تسجل حسابًا في البقالة، أو محطة البنزين أو مغسلة الملابس، أو أي مكان خدمي، تعود على الدفع الفوري. تجنب الوجبات السريعة وأكل المطاعم. ابتعد عن الملابس والأغراض الغالية بحجة أنها “ماركة”. تخلص من المصاريف غير الضرورية. ضع حصالة نقود في منزلك لتضع فيها مبلغًا بسيطًا من المال كل يوم، وبعد فترة ستلاحظ أنك قد وفرت الكثير من المال. إذا كان دخلك ليس مرتفعًا، يمكنك أن تحاول البحث عن عمل آخر أفضل، أو ابحث عن عمل مسائي أو عمل حر لتدعم دخلك الشهري.

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