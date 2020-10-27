اخبار السعوديه

عون للإنقاذ تناشد البحث عن المفقود الذيباني

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم عون للإنقاذ تناشد البحث عن المفقود الذيباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-27

عون للإنقاذ تناشد البحث عن المفقود الذيباني

يعاني من مرض الزهايمر

متابعات الخليج 365 - جدة

ناشدت جمعية عون للبحث والإنقاذ، البحث عن المفقود عمر عبد الله الذيباني، الذي فُقد في حي الجامعة بمحافظة جدة.

Advertisements

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن المفقود الذيباني يعاني الزهايمر، داعيةً مَن يشاهده، أو يملك أي معلومات عنه إلى الاتصال على الأرقام (0535797294 /0500960277/ 0555090101).

وأضافت جمعية عون أنه بموجب الاتفاقية المبرمة بين الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر وجمعية عون للبحث والإنقاذ؛ فإنها تناشد أهالي مدينة جدة التعاون والتبليغ عن المفقود.

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عون للإنقاذ تناشد البحث عن المفقود الذيباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا