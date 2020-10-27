- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً ملحوظاً.
وفي التفاصيل، ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 32 سنتا أمريكيا، أو ما يعادل 0.79 % ليصل إلى 40.78 دولاراً أمريكيًا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.75 % إلى 38.85 دولاراً للبرميل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.