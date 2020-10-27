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ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

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2020-10-27

ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي برنت

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، حيث سجل خام برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً ملحوظاً.

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وفي التفاصيل، ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بمقدار 32 سنتا أمريكيا، أو ما يعادل 0.79 % ليصل إلى 40.78 دولاراً أمريكيًا للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بنسبة 0.75 % إلى 38.85 دولاراً للبرميل.

 

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