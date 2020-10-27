2020-10-27

سطام بن خالد يفحم ماكرون: عن أي روح سلام تتحدث!!

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعجب الأمير سطام بن خالد آل سعود، من حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن احترام بلاده للاختلاف.

ورد الأمير سطام مستنكراً ما يزعمه ماكرون، في تغريدة عبر “تويتر”، قائلا: ” عن أي روح سلام تتحدث وأنت تقبل الإساءة لرسولنا الكريم؟”.

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وأضاف الأمير سطام موجهاً حديثه لماكرون: ” أليس تأييد الاستهزاء بالأديان يثير الحقد بين الناس؟ النقاش العقلاني هو نقاش حول معلومة ورأي وليس استهزاء ” .

وتابع:” هل كرامة الإنسان والقيم العالمية لديكم هي أن تسمح بالإساءة للأديان والأنبياء دون أي احترام وتقدير لأتباعهم ” .

وكان الرئيس الفرنسي قد قال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: ” لا شيء يجعلنا نتراجع، أبداً، نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية ” .



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