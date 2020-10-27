، سفير المملكة بالأردن.. خط سكك حديدية بين البلدين ومدينة طبية سياحية عالمية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري أن لدى الأردن والسعودية صندوقًا استثماريًا مشتركًا تمتلك السعودية 90% من رأس ماله و10% تمتلكه بنوك أردنية، ووصفه بالمشروع الاستثماري الضخم للمستقبل.
وأضاف في حديثه لبرنامج "العاشرة" الأردني أن "رأس مال الصندوق الاستثماري المُعلن يقدر بـ 3 مليارات دولار.
وأشار السفير إلى أنه تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مدينة طبية عالمية تضم مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ 400 مليون دولار، قائلاً: نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق.
متوقعًا أن يوفر المشروع نحو 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب، ويوفر 300 سرير.
وأشار إلى مشاريع أخرى سيطرحها الصندوق، أبرزها مشروع سكة حديد يربط جنوب الأردن من العقبة يمر بمعان وصولاً إلى عمّان وهو "المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفًا أن السعودية "أكبر شريك تجاري" للأردن.
ويدرس المسؤولون في الصندوق مشروعًا يتعلق بالخدمات التكنولوجية لتقدم للسوق الأردني وفق السديري. ويرى أن الأردن لديه فرص استثمارية ضخمة أهمها في مجال السياحة.
وقال إن جائحة كورونا "رفعت الاستيراد والتصدير بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وهو "يدل على التنسيق" بين البلدين.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 02:48 PM
تنسيق كامل بين البلدين
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية نايف بن بندر السديري أن لدى الأردن والسعودية صندوقًا استثماريًا مشتركًا تمتلك السعودية 90% من رأس ماله و10% تمتلكه بنوك أردنية، ووصفه بالمشروع الاستثماري الضخم للمستقبل.
وأضاف في حديثه لبرنامج "العاشرة" الأردني أن "رأس مال الصندوق الاستثماري المُعلن يقدر بـ 3 مليارات دولار.
وأشار السفير إلى أنه تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مدينة طبية عالمية تضم مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ 400 مليون دولار، قائلاً: نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق.
متوقعًا أن يوفر المشروع نحو 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب، ويوفر 300 سرير.
وأشار إلى مشاريع أخرى سيطرحها الصندوق، أبرزها مشروع سكة حديد يربط جنوب الأردن من العقبة يمر بمعان وصولاً إلى عمّان وهو "المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفًا أن السعودية "أكبر شريك تجاري" للأردن.
ويدرس المسؤولون في الصندوق مشروعًا يتعلق بالخدمات التكنولوجية لتقدم للسوق الأردني وفق السديري. ويرى أن الأردن لديه فرص استثمارية ضخمة أهمها في مجال السياحة.
وقال إن جائحة كورونا "رفعت الاستيراد والتصدير بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وهو "يدل على التنسيق" بين البلدين.
، سفير المملكة بالأردن.. خط سكك حديدية بين البلدين ومدينة طبية سياحية عالمية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سفير المملكة بالأردن.. خط سكك حديدية بين البلدين ومدينة طبية سياحية عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.