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علّق محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، على اتفاقية التعاون المشترك، المبرمة بين الهيئة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقال "العوهلي": نشكر ونثمّن دعم واهتمام سمو وزير الطاقة لهذه الاتفاقية التي ستسهم بإذن الله في دعم منظومة البحث والتطوير العسكري ودعم مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لهذا القطاع الواعد، كما ستعزز التعاون المشترك بين الجامعة ومراكز الأبحاث والمصانع العسكرية بالمملكة.
جاء ذلك بعدما وقّعت الهيئة اليوم وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وقد مثّل الطرفين مدير الجامعة المكلف د.محمد السقاف ونائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية م. قاسم الميمني.
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 02:46 PM
أبرمتها الهيئة اليوم في إطار الحرص على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياج القطاع"العوهلي" يؤكد أهمية اتفاقية "الصناعات العسكرية" مع جامعة الملك فهد للبترول
علّق محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، على اتفاقية التعاون المشترك، المبرمة بين الهيئة وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وقال "العوهلي": نشكر ونثمّن دعم واهتمام سمو وزير الطاقة لهذه الاتفاقية التي ستسهم بإذن الله في دعم منظومة البحث والتطوير العسكري ودعم مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لهذا القطاع الواعد، كما ستعزز التعاون المشترك بين الجامعة ومراكز الأبحاث والمصانع العسكرية بالمملكة.
جاء ذلك بعدما وقّعت الهيئة اليوم وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى مواءمة مخرجات التعليم والأبحاث العلمية مع الاحتياج الاستراتيجي لقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة.
وقد مثّل الطرفين مدير الجامعة المكلف د.محمد السقاف ونائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية م. قاسم الميمني.
، "العوهلي" يؤكد أهمية اتفاقية "الصناعات العسكرية" مع جامعة الملك فهد للبترول ،
المصدر : الخليج 365
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