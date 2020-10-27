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استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مجدداً، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة"، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد "العثيمين" في بيان اليوم، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.يوسف العثيمين التعاون الإسلامي
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 02:40 PM
"العثيمين" يجدّد تضامن المنظمة مع السعودية في حماية أمنها
استنكر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مجدداً، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار "مفخخة"، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، حيث تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.
وجدد "العثيمين" في بيان اليوم، وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
، "التعاون الإسلامي" تستنكر استهداف الحوثي للمدنيين في المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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