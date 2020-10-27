محمد بن مسعود - الدمام - الاستعلام عنها ومعرفة طلبات إجراءات القبول.. متاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي". وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa . 27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442 02:39 PM الاستعلام عنها ومعرفة طلبات إجراءات القبول.. متاح عبر بوابة "أبشر- التوظيف" Advertisements إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي بالمديرية العامة للأمن العام "القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي"، على رتبة "جندي". وذكرت الإدارة أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة "أبشر – التوظيف" على الرابط التالي : https://jobs.sa . الكلمات المفتاحية ، إعلان نتائج القبول المبدئي لـ"القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي" على رتبة جندي ،

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