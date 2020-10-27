شكرا لمتابعة خبر عن «الإسكان» تؤكد أنه لا يمكن التنازل عن الخيارات السكنية إلا بين الأزواج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الإسكان، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن للمواطن المستفيد من برنامج "سكني" التنازل عن استحقاقه للحلول والخيارات السكنية التي تم حجزها من أراضي ووحدات سكنية لغيره من المواطنين إلا في حالة تنازل الزوج لزوجته.

وقالت الوزارة، أنه في حالة إلغاء المواطن لحجزة للوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الأراضي المتاحة عبر تطبيق وموقع "سكني" للأجهزة الذكية فستتاح لجميع المستفيدين بشكل مباشر إلا في حالة التنازل بين الزوجين.

وأكد برنامج "سكني" في وقت سابق، على اتاحة إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونياً، ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج بهدف تسهيل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول.

وأشار إلى أن التنازل يكون للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحق للدعم أو غير مستحق، ولا يمكن التنازل في حال وجود عقد أو حجز أو طلب مالي قائم أو اعتراض تحت الإجراء، كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل.