شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح حكم إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على "الصامت" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم إخراج الجوال أثناء الصلاة ووضعه على الصامت .
وأكد " الخثلان " في لقاء " منارات الهدى " أنه يجوز للمصلي الحركة اليسيرة إذا كانت ضرورية فمن الأفضل إذا نسى المصلي وضع الجوال على الصامت ثم أتاه إتصال أن يقوم بإخراجه ووضعه على الصامت أو إسكاته لأن الحركة هنا يسيرة .
كما أشار أن عدم فعل ذلك يُذهب الخشوع عن المصلي ويسبب الإزعاج لجميع المصلين ويأثم به صاحب الجوال .
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