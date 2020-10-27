بالفيديو.. مواطن يحول هوايته في تربية الغزلان لمشروع ناجح بالباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن بمنطقة الباحة في تحويل هوايته في تربية الغزلان لمشروع إستثماري ناجح . في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن بمنطقة الباحة في تحويل هوايته في تربية الغزلان لمشروع إستثماري ناجح . وأكد المواطن " سعيد عالي " أنه من أوائل مربي الغزلان بالباحة ، وأنه بدأ المشروع بثلاث غزلان والآن أصبح يملك 15 غزال . وأضاف أنه يسعى لعمل محميات وأنه يرى في منطقة الباحة أفضل بيئة لتربية الغزلان نظراً للأجواء المناسبة صيفاً وشتاءً ، وفقاً للعربية . كما لفت أن الغزلان كانت تتواجد في الباحة قبل سنوات بعيدة لكنها إنقرضت ولم تعد موجودة سوى مع المربين مطالباً بتنمية هذه الثروة .

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