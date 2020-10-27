شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» تُعيد تصدير أكثر من 15 ألف منتج مخالف للمواصفات القياسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعادت الجمارك خلال الربع الثالث من عام 2020م، تصدير أكثر من 15 ألف منتج من منتجات الأدوات الصحية التي تشمل (الخلاطات بجميع أنواعها والمراحيض الغربية (ذات التدفق الأحادي/الثنائي والمبولة بنظام التدفق).

وأوضحت أن ذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه؛ فيما يأتي إعادة تصدير هذه المنتجات انطلاقا من أهمية المحافظة على المياه وتمكين المجتمع من تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وفي السياق نفسه، تسعى تلك الجهات إلى توحيد الجهود في سبيل تقليل الفاقد من المياه عبر السماح فقط باستيراد الأدوات الصحية الموفرة للمياه والتي تساعد بدورها على الاستفادة من المياه على الوجه الأمثل.

وأكدت "الجمارك" في هذا الشأن أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تعد شرطا الازما للسماح بدخول منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه إلى المملكة، وذلك بضرورة وجود ملصق البطاقة على الكرتون الداخلي والخارجي للمنتج، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة "سابر".