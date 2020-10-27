بالصور.. تطهير الإطار الخارجي لمقام إبراهيم عليه السلام

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): بدأت أعمال تطهير وتلميع الإطار الخارجي لمقام إبراهيم عليه السلام، وذلك تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. بدأت أعمال تطهير وتلميع الإطار الخارجي لمقام إبراهيم عليه السلام، وذلك تحت إشراف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. وخصصت الرئاسة عمالة مدربة لتطهير وتلميع المقام باستخدام أدوات ومواد خاصة بذلك، كما شملت أعمال التطهير فوانيس حجر إسماعيل. يذكر أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبدالرحمن السديس، الهادفة لتقديم أفضل الخدمات لراحة المصلين وضيوف بيت الله الحرام. Advertisements

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