شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الملك سلمان في كلمة يلقيها وزير الإستثمار: عازمون على النمو والإزدهار في قطاعات جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - أن جائحة أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - أن جائحة كورونا أثبتت مرونة الإقتصاد السعودي وقوته . وقال الملك سلمان في كلمته بـ"مجموعة الأعمال " B20 " والتي قالها نيابة ً عنه وزير الإستثمار خالد الفالح " إننا عازمون على تعزيز مستويات النمو والإزدهار من خلال التمكين والإستثمار في قطاعات إقتصادية جديدة ، خصوصاً تلك القطاعات التي ستقود التعافي العالمي وتحمي الدول من الأوبئة في المستقبل ،وفقاً لـ"الإخبارية " . كما أكد الملك سلمان على لسان وزير الإستثمار على تحفيز التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار الدولي وتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في كافة المجالات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..الملك سلمان في كلمة يلقيها وزير الإستثمار: عازمون على النمو والإزدهار في قطاعات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.