شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الحج تحسم موقف مواطني الخليج من التسجيل في "اعتمرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حسمت وزارة الحج والعمرة موقف مواطني دول حسمت وزارة الحج والعمرة موقف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرة الزيارة من التسجيل في تطبيق اعتمرنا لأداء العمرة. وأكدت الوزارة أن تسجيل مواطني الخليج وحاملي تأشيرة الزيارة في التطبيق غير متاح في المرحلة الحالية. يذكر أن تطبيق اعتمرنا أطلقته وزارة الحج مؤخراً من أجل تمكين الراغبين من أداء العمرة من حجز موعد.

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