شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جولة رقابية على شوارع أبها وتحرير مخالفات لعدم ارتداء الكمامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نفذت شرطة منطقة عسير بمشاركة وحدة الرقابة بغرفة إدارة وحدة كورونا جولة رقابية بمدينة أبها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

وشملت الجولة عدد من الأسواق الشعبية وسط مدينة أبها ، لرصد مخالفات عدم الحد من التجمعات أو عدم إرتداء الكمامات .

وشهدت الجولة تحرير المخالفات كتكدس العمالة داخل المركبات وعدم إرتداء الكمامات وعدم التباعد، وفقاً للإخبارية .