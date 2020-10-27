بالفيديو.. جولة رقابية على شوارع أبها وتحرير مخالفات لعدم ارتداء الكمامة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):نفذت شرطة منطقة عسير بمشاركة وحدة الرقابة بغرفة إدارة وحدة كورونا جولة رقابية بمدينة أبها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .
وشملت الجولة عدد من الأسواق الشعبية وسط مدينة أبها ، لرصد مخالفات عدم الحد من التجمعات أو عدم إرتداء الكمامات .
وشهدت الجولة تحرير المخالفات كتكدس العمالة داخل المركبات وعدم إرتداء الكمامات وعدم التباعد، وفقاً للإخبارية .
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