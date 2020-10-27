شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انتهاء المرحلة الثانية من إستئناف العمرة بدون إصابات بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تستعد وزارة الحج والعمرة لإستقبال معتمري الخارج من قبل شركات العمرة ووكلاء السفر المرخصين خارج المملكة وفقاً لضوابط .
ونجحت الوزارة ورئاسة شؤون الحرمين والجهات المعنية في إدارة المرحلة الثانية من إستئناف العمرة والتي كانت بنسبة تشغيلية تصل غلى 75 % ما يقارب 15000 معتمر يومياً بجانب 40 ألف مصلي يومياً ، دون تسجيل أي إصابة كورونا .
ووضعت الوزارة ضوابط وإستحقاقات لإستقبال المعتمرين من الخارج بدءً من الحد المقبل ، إذ يجب ألا يقل السن عن 18 عام ولا يزيد عن 50 سنة ، وتأكيد رحلة الذهاب والعودة وتقديم شهادة مخبرية تثبت خلةهم من فيروس كورونا، وفقاً للإخبارية .
كما وضعت الوزارة ضوابط لشركات العمرة في المملكة التي تزيد عن 500 شركة كتوعية المعتمرين بكافة الإجراءات الإحترازية ، وتقديم كافة الخدمات كالنقل والسكن والإعاشة ومعالجة أي قصور في الخدمات ، والتأكيد على كافة البيانات المدخلة وصحتها ، وتقسيم المعتمرين إلى مجموعات كل مجموعة 50 معتمر .
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