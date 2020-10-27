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شكرا لمتابعة خبر عن صورة للملك سلمان خلال مشاركته في العرضة قبل 17 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت صورة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبل نحو 17 عاما.
وظهر الملك في الصورة وهو يشارك في العرضة التي أقيمت في عام 2003م.
كما ظهر في الصورة مجموعة من الحاضرين، وهم يؤدون العرضة بجواره.
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