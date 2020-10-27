شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب يشدد على ضرورة عمل تخطيط للقلب لمصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أحد الأطباء، على ضرورة عمل تخطيط للقلب وفحص طبي متكامل لمصابي فيروس كورونا المستجد COVID19.

وأوضح الطبيب لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، أن نزول النبض قد لا يكتشف بصورة واضحة لدى المريض خصوصًا إذا كان في منطقة نائية، وقد يكون النزول بسبب الوصلات الكهربائية للقلب؛ فيجب على المريض زيارة أقرب مركز طبي.

وقال أنه عند عمل تخطيط للقلب سيتبين للطبيب أن هناك هبوط حاد بالقلب، ويوجد ما يسمى بانسداد الغدة الجنبية، لافتًا إلى أن ذلك في حالة وجود تعب عام متواصل خصوصا إذا كان مصاحب بدوخة.