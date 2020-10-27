شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن خطوات حذف المستندات المرفوضة في البرنامج.

وتضمنت خطوات حذف المستندات المرفوضة التي نشرها البرنامج عبر حسابه في تويتر: "الدخول علي بوابة البرنامج الإلكترونية ، والنقر على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم إدارة المرفقات ، وحذف المرفق المرفوض وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة ".

من ناحية أخرى، ينتظر المستفيدون من برنامج حساب المواطن ، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر المقبل ، وذلك بعد استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق، ووفقاً للنظام المتبع في الإيداع ، فإنه سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.