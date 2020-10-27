شكرا لمتابعة خبر عن 5 خطوات لحذف المستندات المرفوضة في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن خطوات حذف المستندات المرفوضة في البرنامج.
وتضمنت خطوات حذف المستندات المرفوضة التي نشرها البرنامج عبر حسابه في تويتر: "الدخول علي بوابة البرنامج الإلكترونية ، والنقر على أيقونة تفاصيل الطلب، ثم إدارة المرفقات ، وحذف المرفق المرفوض وإعادة إرفاق المستندات الصحيحة ".
من ناحية أخرى، ينتظر المستفيدون من برنامج حساب المواطن ، إيداع الدعم الخاص بالدفعة الـ 36 لشهر نوفمبر المقبل ، وذلك بعد استيفاء شروط الأهلية والاستحقاق، ووفقاً للنظام المتبع في الإيداع ، فإنه سيتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 10 نوفمبر المقبل.
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