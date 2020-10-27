التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة. تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة. ومن جانبه ، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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