مصادر لعاجل: تمديد العمل بسوق الجوهرة النسائي.. والموافقة على بقاء من لديهن محلات

حسب توصيات المجلس البلدي..
علمت عاجل من مصادر خاصة، أنه تمَّ التمديد لسوق الجوهره النسائي (سوق حجاب سابقًا)، والموافقة على بقاء من لديهن محلات حتى إشعار آخر، وذلك حسب توصيات المجلس البلدي.
وتعليقًا على ذلك، قال مقرن العنزي صاحب حساب حي النسيم بالرياض، إن السيدات في سوق الجوهرة ناشدن كثيرًا، وحاولن إيصال أصواتهن عبر الحساب والقنوات الأخرى، لعدم إخراجهن من السوق، كونه باب رزق لهن، لافتًا إلى أنَّ أغلب من يعملن بالسوق من كبيرات السنّ والأرامل والمطلقات.
وأضاف، أنه سبق وأن نشر عن موضوع السوق أكثر من مرة عبر سناب حي النسيم بالرياض.
من جانبها، أكّدت إحدى البائعات بالسوق وتدعى أم فرج، على أنهن لا يردن تمديدًا وحسب، وإنما يردن استقرارًا بالسوق فهو مكانهن على حد وصفها، مناشدة المسؤولين بالتدخل لحل الموضوع.
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