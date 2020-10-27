بخط كوبري المينا..
تفاعل المرور السعودي مع بلاغ مواطنة، حول قيام قائد مركبة بإيذائها وأدخل الرعب في قلب أفراد أسرتها، مؤكدًا القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية.
وقال المرور عبر حسابه بتويتر: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وذكرت المواطنة في بلاغها للمرور، أنَّ قائد المركبة آذاها بخط كوبري المينا، حيث كان طوال المسار يسير أمام سيارتها ثم يتوقف فجأة، مشيرة إلى أنه أدخل الرعب إلى قلب أمها وإخوتها الصغار.
السلام عليكم، خلصوا لي حقي وحق امي من هذا الحقير - اذاني بخط كبري المينا طول المسار يمشي قدامي ويمسك فرامل ب اقوى ماعنده عشان اصدم فيه .دخل بقلب والدتي واخواتي الصغار الرعببب حسبي الله ونعم الوكيل ( د ك م - ٥٣٣٢ ) pic.twitter.com/GLPlYoJuM1— 🎻 (@rrr_123456_) October 23, 2020
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كانت هذه تفاصيل خبر استجابة لبلاغ مواطنة.. بالفيديو: القبض على قائد مركبة تعمد إيذاء أسرة وإدخال الرعب لقلوبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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