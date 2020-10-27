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استجابة لبلاغ مواطنة.. بالفيديو: القبض على قائد مركبة تعمد إيذاء أسرة وإدخال الرعب لقلوبهم

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بخط كوبري المينا..

تفاعل المرور السعودي مع بلاغ مواطنة، حول قيام قائد مركبة بإيذائها وأدخل الرعب في قلب أفراد أسرتها، مؤكدًا القبض عليه وإحالته للهيئة المرورية.

وقال المرور عبر حسابه بتويتر: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وذكرت المواطنة في بلاغها للمرور، أنَّ قائد المركبة آذاها بخط كوبري المينا، حيث كان طوال المسار يسير أمام سيارتها ثم يتوقف فجأة، مشيرة إلى أنه أدخل الرعب إلى قلب أمها وإخوتها الصغار.

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