القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التشيكية باليوم الوطني لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس مايلوش زيمان رئيس الجمهورية التشيكية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التشيكية، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب الجمهورية التشيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة تهنئ، اليوم الوطني لجمهورية تشيكيا، تشيكيا،

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