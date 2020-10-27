تحالف دعم الشرعية: اعتراض طائرة حوثية مفخخة باتجاه المملكة

تم تدميرها..

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة. وفقا لما ذكرته «الإخبارية». وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن أمس الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة. اقرا أيضا: تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة

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