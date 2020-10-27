بعد بلاغ مواطن..
أوضح المرور السعودي، أنه تمَّ القبض على قائد مركبة متهور بمنطقة الباحة، وثّق سرعته في فيديو ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إحالته إلى الهيئة المرورية.
وذكر المرور –عبر تويتر- عقب تلقيه بلاغًا من مواطن: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تمّ القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».
وطالب المواطن في بلاغه، بالقبض على قائد المركبة لسرعته العالية.
@eMoroor @security_gov @MOISaudiArabia سعاده مدير الامن العام ومدير الاداره العامه للمرور ومدير مرور الباحه الرجاء من سعادتكم ومن معاليكم القبض على هذه المركبه وصاحبه لسرعته العاليه وتم توثيق سرعته بمقطع فيديو عبر الرجاء منكم مخالفته ومعاقبته+تواصلو معي عبر الخاص وشكرا لكم. pic.twitter.com/3pRC42lWUm
Advertisements— الحربي (@Q_Q__5) October 26, 2020
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. وثق مخالفته ونشرها بمواقع التواصل.. «المرور» يطيح بقائد مركبة متهور في الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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