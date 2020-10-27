بالصور.. تنفيذ فرضية لمكافحة التلوث بالزيت على شواطئ جازان بمشاركة 26 جهة حكومية

للوصول لأقصى درجات الاستعداد والتأهب..

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، التمرين التعبوي الثالث لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بمنطقة جازان بمشاركة 26 جهة حكومية معنية. وذكرت هيئة الأرصاد –عبر تويتر- أنَّ الرئيس العام والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، قال: إن الهدف من التمرين هو تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، الوصول الى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث بحري في شواطئ المملكة. اقرأ أيضا: بالفيديو: رفع 40 طن نفايات بشاطئ الشعيبة.. والأرصاد تطالب المتنزهين بعدم زيارته

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