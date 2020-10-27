هل يمكن للمتعافي من كورونا أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية؟.. «الصحة» ترد

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد مانع من أخذ المتعافي من كورونا لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار مواطن أنه «لا يوجد مانع.. يمكنه تلقي اللقاح بعد التعافي واستقرار الحالة الصحية».

وقال المواطن في استفساره «هل المتعافي من كورونا يناسبه لقاح الإنفلونزا الموسمية؟».

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة أنه تم توفير لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع مراكز الرعاية الصحية، ما عدا عيادات (تطمن)، ويمكن التوجه مباشرة بدون موعد مسبق لأقرب مركز صحي.

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وأضافت، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية آمن وجيد التحمل، ولكن كأي لقاح من المتوقع ظهور أعراض جانبية والتي غالبًا تختفي في غضون 48 ساعة، ومن هذه الآثار الجانبية: ارتفاع درجة الحرارة، وتورم موضع الحقن، واحتقان بالحلق، وآلام عامة بالجسم.

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