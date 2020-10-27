الأولى من نوعها بالمدينة المنورة.. عملية جراحية تعيد السمع لمريض

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، في إعادة السمع لمريض، وذلك في أول عملية من نوعها بالمدينة المنورة.

وذكرت وزارة الحرس الوطني عبر تويتر، أنه في عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في المدينة المنورة نجح مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية، في إعادة السمع لمريض يعاني من صمم في الأذنين، وذلك من خلال عملية زرع سماعات داخل الأذن الوسطى.

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