يعاني من الصمم..
نجح فريق طبي في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، في إعادة السمع لمريض، وذلك في أول عملية من نوعها بالمدينة المنورة.
وذكرت وزارة الحرس الوطني عبر تويتر، أنه في عملية جراحية تعد الأولى من نوعها في المدينة المنورة نجح مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز للشؤون الصحية، في إعادة السمع لمريض يعاني من صمم في الأذنين، وذلك من خلال عملية زرع سماعات داخل الأذن الوسطى.
اقرأ أيضا:
نجاح أول عملية لزراعة القوقعة بمستشفى حفر الباطن المركزي
«مركز الملك عبد الله» يدشّن فعاليات اللقاء الـ17 لمرضى زراعة القوقعة
كانت هذه تفاصيل خبر الأولى من نوعها بالمدينة المنورة.. عملية جراحية تعيد السمع لمريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.