السعودية اليوم/ أمانة الشرقية تنفذ 244 مشروعاً في مدن المنطقة



الدمام 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية تنفيذ خططها الإستراتيجية التنموية، من خلال حزمة من المشاريع النهضوية، بلغت 244 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 3.563.000.000 ريال، إضافة الى ما تم إنجازه من مشاريع تنموية مسبقاً شملت مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأكدت الأمانة حرصها من خلال هذه المشاريع على تحقيق تنمية متوازنة في مدن المنطقة من خلال الموائمة بين متطلبات وأهداف عدد من الإستراتيجيات والخطط المحركة، منها رؤية المملكة 2030، المخطط الهيكلي للمنطقة الشرقية 1450هـ، وإستراتيجية النقل الشامل 2044، وإستراتيجية تصريف الأمطار، واستراتيجية الوصول الشامل، والمؤشرات الحضرية الصادرة عن المرصد الحضري، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة وأنسنة المدن، مشيرةً إلى أنها تمثّل خارطة طريق لتغيير البنية التحتية للنقل من الوضع الحالي أُحادي النمط إلى نظام نقل متكامل متعدد الوسائط، يواكب التنمية العمرانية ومعدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي المستمر في حاضرة الدمام.

وأضافت أنه تم في المرحلة الأولى من الخارطة تنفيذ 83 مشروعاً، بدءاً من عام 2015م والمقرر الانتهاء منها بمشيئة الله في 2024م، فيما سيتم البدء بالمرحلة الثانية في عام 2025م وتنتهى في 2034م، بتنفيذ 72 مشروعا، فيما تنفذ في المرحلة الثالثة والأخيرة حسب الإستراتيجية 60 مشروعاً بدءاً من عام 2035م وحتى 2044م.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن أول هذه البرامج التي تنفذها الأمانة حالياً برنامج " المباني والمرافق"، حيث تم إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية منذ 2018 والمقرر الانتهاء منها في 2030، وبرامج "الطرق" الذي يهدف إلى رفع كفاءة شبكة الطرق القائمة في المدن بدأت منذ عام 2018 حتى 2023م، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية منذ عام 2014 حتى 2044م، وبدأت برامج "الأمطار" في عام 2018 بتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وستنتهي حسب الخطة المعمول بها في عام 2023م، فيما لا يزال العمل جاري في أنسنة المدن، مع معالجة التشوه البصري، وتجهيز الطرق بعناصر السلامة.

ونوه معاليه بتحديث الإستراتيجية العمرانية الشاملة للمنطقة؛ التي تقوم عليها الأمانة بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية العمرانية الوطنية وتطلعات رؤية المملكة 2030، مع مراعاة المستجدات التنموية والتوجهات الحديثة في التخطيط العمراني من حيث الاستدامة والتحول إلى المدن الذكية وتعزيز جودة الحياة بمدن المنطقة، مشيراً إلى أن عددا من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها والمعتمدة ضمن مبادرات برامج تحقيق الرؤية، شملت مبادرات "إنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية"، "المباني والمرافق العامة"، و "أنسنة المدن"، و "تشغيل وتطوير مكتب إدارة المشاريع"، فيما بلغ عدد المشروعات التنفيذية بوكالة التعمير والمشاريع لحاضرة الدمام 65 مشروعاً تصنف لمشاريع تصريف مياه الأمطار، ومشروعات طرق وحدائق وجسور والسلامة المرورية ولوحات التسمية، إضافة إلى 37 مشروعاً للصيانة .

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