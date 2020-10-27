السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي للتنمية يشارك في اجتماع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية



جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

شارك معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في اجتماع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" ، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي أمس بمناسبة إطلاق تقريرها بشأن انتشار معايير أيوفي 2020م .

وأشاد معاليه في كلمته خلال الاجتماع بدور البنك في إنشاء مؤسسات البنية التحتية الخاصة بوضع معايير دولية تسهم في تطوير المالية والصيرفة الإسلامية .

// انتهى //

13:48ت م

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