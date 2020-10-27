السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1390 إصابة جديدة بكورونا



أبو ظبي 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1390 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 127.624 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 482 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122.458 حالة .

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13:47ت م

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أبو ظبي 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1390 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالتي وفاة .وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 127.624 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 482 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 122.458 حالة .// انتهى //13:47ت م0086

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