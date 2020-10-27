السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يستقبل السفير السويدي لدى المملكة



أبهـا 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه اليوم, سفير مملكة السويد لدى المملكة جان كنوتسون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه عبر السفير السويدي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على حفاوة الاستقبال، متمنياً دوام التقدم والازدهار للمملكة حكومة وشعباً.

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13:46ت م

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