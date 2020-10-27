السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة يقلد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة رتبته الجديدة



الباحة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد عبدالرحيم العاصمي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء .

وهنأ سمو أمير المنطقة العاصمي بالثقة الغالية من ولاة الأمر -حفظهم الله-، متمنيًا له التوفيق والسداد والمزيد من العمل في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه أعرب مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن سعادته البالغة بهذه الثقة الكريمة من ولاة الأمر -حفظهم الله-، وبتقليد سمو أمير المنطقة له، مؤكدًا على المضي قدمًا نحو تحقيق كل ما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر التقليد وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

13:39ت م

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