السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة يضبط أكثر من 40 وسيلة صيد بحري مخالفة



جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة أمس، خلال جولات فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية، أكثر من 40 وسيلة صيد مخالفة "قرقور"، قرب إحدى الجزر غرب المحافظة، تُستخدم بصورة غير نظامية مما قد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها وقتل العديد من الأسماك والكائنات البحرية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن فرق المراقبة مارست أعمالها حيال هذه المخالفات التي تضر بالثروة السمكية في المنطقة، وللحفاظ على نظام الصيد والاستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

من جانب آخر، بين مدير مكتب وزارة البيئة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي, أنه تم خلال هذه الجولات الرقابية التحفظ على "قراقير الصيد" ومصادرتها من قبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر تمهيداً لإكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها، داعياً الصيادين والمتنزهين إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

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13:38ت م

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