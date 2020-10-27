السعودية اليوم / الصحة الكويتية : شفاء 725 إصابة من كورونا



الكويت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 725 شخصا من الإصابة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.

// انتهى //

13:36ت م

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الكويت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 725 شخصا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 114116 حالة.وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة في هذا الشأن.// انتهى //13:36ت م0079

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