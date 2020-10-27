السعودية اليوم / المهندس الفضلي يدشن حملة "شواطئنا نحميها" للحفاظ على البيئة البحرية



جيزان 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، حملة "شواطئنا _ نحميها " بمنطقة جازان.

واستمع معاليه لعرض عن الحملة التي ينفذها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في جميع المدن والمحافظات الساحلية بهدف نشر الوعي البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة، وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث.

ويشارك في الحملة عدد كبير من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والناشطون في مجال حماية البيئة وأيضا القطاع الخاص، فيما يساند الحملة برامج إعلامية مكثفة تشمل جميع الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي .

// انتهى //

13:35ت م

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