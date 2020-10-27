السعودية اليوم / خفر السواحل الموريتاني ينقذ 161 مهاجرًا غير شرعي



نواكشوط 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

تمكن خفر السواحل الموريتاني اليوم من إنقاذ 161 مهاجرًا غير شرعي بعد تعطل مركبهم في عرض البحر قبالة منطقة آريكس التابعة لمقاطعة الشامي شرق العاصمة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أن المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة، وتم نقلهم إلى مدينة الشامي لتقديم المساعدات الأولية لهم، مشيرة إلى أن السلطات ستقوم بترحيلهم إلى بلدانها الأصلية بعد اكتمال التحقيق معهم.

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13:31ت م

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