السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بجدة



جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بمكتبه في جدة، رئيس محكمة الاستئناف بجدة فضيلة الشيخ ماجد بن محمد الرجيعي.

واستمع الأمير خالد الفيصل، إلى نبذة عن أعمال محكمة الاستئناف بمحافظة جدة ومن أبرزها: اكتمال تفعيل جميع الاختصاصات بها ، كذلك التقنيات المستخدمة لتسريع إنجاز المعاملات العدلية والقضائية .

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13:24ت م

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