السعودية اليوم / رئيس جامعة الملك فيصل يفتتح مشروع غرس (45) ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء



الأحساء 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

افتتح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، اليوم مشروع الجامعة لغرس (45) ألف شتلة وشجرة في واحة الأحساء، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وقيادات الجامعة وذلك في مقر الجامعة الرئيس في الهفوف.

وأوضح معاليه أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لما قدمته الجامعة وتقدمه في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة -أعزها الله-من إسهامات وجهود على مدى أكثر من 45 عامًا في خدمة بيئة واحة الأحساء، ورفد التنمية الزراعية الوطنية بالكوادر المؤهلة، والاستشارات والأبحاث العلمية الرصينة، والمنتجات الابتكارية النوعية، والمساهمات المجتمعية المتعددة بالتعاون مع منظومة شركائها الإستراتيجيين.

وأضاف أن المشروع يأتي انطلاقًا من هوية الجامعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ودعماً لحملة "لنجعلها خضراء" والمساهمة في استدامة البيئة الخضراء في واحة الأحساء التي حققت مؤخراً إنجازًا جديدًا بدخولها موسوعة غينيس كأكبر واحة نخيل في العالم.

وأكد أن الجامعة وضعت خطة شمولية لتسخير منظومتها التعليمية والبحثية والابتكارية والاستثمارية للعمل في تسعة مجالات حيوية تمثل شرايين الحياة التنموية هي: المياه، والزراعة، والبيئة، والإدارة، والتقنية، والصحة، والنقل، والتصنيع، والطاقة، إلى جانب استمرارها في تحقيقِ منجزاتِها عبر عددٍ من روافدِ التميز التي منها: أبحاث أمراض الدم الوراثية، والإعلام الرقمي، والموهبة في التعليم، والسياحة، والتعلم الرقمي، والمخاطر المالية، والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني.

كما اطلع معالي الدكتور العوهلي على عرض حول محطة الأبحاث والتدريب التي تعد أحد الروافد المهمة للبحث والمعرفة في الجامعة.

//انتهى//

13:19ت م

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