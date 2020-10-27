السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

سجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 7 آلاف و 677 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 163 حالة وفاة.

// انتهى //

13:19ت م

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نواكشوط 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجلت موريتانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية، أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 7 آلاف و 677 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 163 حالة وفاة.// انتهى //13:19ت م0070

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