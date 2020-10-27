السعودية اليوم / تسجيل 891 إصابة جديدة بكورونا في جنوب إفريقيا



كيب تاون 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 891 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 717.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.000 حالة وفاة .

// انتهى //

12:59ت م

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كيب تاون 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 891 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و 40 وفاة .وأفادت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 717.000 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19.000 حالة وفاة .// انتهى //12:59ت م0069

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