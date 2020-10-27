السعودية اليوم / شركة مطارات الدمام تدشن مشاركتها في حملة "لنجعلها خضراء"



الدمام 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس

دشنت شركة مطارات الدمام أمس، مشاركتها في حملة "لنجعلها خضراء"، التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وذلك بغرس النباتات في أحد المواقع المخصصة لاحتضان الحملة في نطاق مطار الملك فهد الدولي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام فهد الحربي أن المشاركة ستتضمن سلسلة من المبادرات التفاعلية بالتعاون مع العديد من الشركاء لتغطية المساحات التابعة للمطار بالنباتات، منوهاً بالتعاون المتميز مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل المشاركة والانضمام لهذه المبادرة، مؤكداً أن المشاركة تأتي كجزء من دور شركة مطارات الدمام للإسهام في التنمية المستدامة بالمنطقة الشرقية، وتحويل مطار الملك فهد الدولي إلى أحد أبرز المطارات الصديقة للبيئة على مستوى المملكة.

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12:55ت م

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